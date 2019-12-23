Дождь из лепестков роз и «автомобиль»: бегемотиху Степаниду поздравили с 27-летием

Шагая по дорожке, устеленной лепестками цветов и под дождем из роз бегемотиха Степанида встречала свой день рождения. Как настоящей девочке работники зоопарка устроили на ее 27-летие некую сказку, рассказывает пресс-секретарь городского зверинца Жанна Сивуха. Не забыли и о подарке, чтобы был оригинальным и самое главное - полезным и вкусным.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

Але головний подарунок набагато масштабніший. Автомобіль, та ще й смачний. Зробили ми його із сіна, яке бегемот обожнює, яблук і моркви. Фари, колеса, і святковий бант – усе це із соковитої капусти. Яскравих барв і чаруючого аромату додали пелюстки троянд. Як тільки Степанида побачила такий незвичайний торт, відразу перейшла до дегустації.

Такой необычный подарок - именинница сразу же оценила и стала его "разворачивать". Первым Степанида попробовала капустный бант, украшавший крышу машины, а уже потом перешла к вкусным колесам. Не оставила без внимания сено и свежие и сочные овощи, но всю машину именинница все-таки не осилила. Затем бегемотиха решила освежиться и нырнула в бассейн, рассказывает Жанна Сивуха.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

Народилася вона у Харківському зоопарку пізно ввечері 22 грудня 1992 року в родині самки Красуні і самця Сені. Характер у іменинниці – в батька. Вона дуже доброзичлива і ласкава. Степанида – 16 бегемот, народжений в нашому зоопарку. А в Харківському зоопарку бегемоти утримуються з 1961 року і регулярно дають потомство.

Рожденные в Харькове бегемотики в дальнейшем разъехались по других зоопарках нашей страны.