Душистая, пушистая и законная: во сколько обойдется харьковчанам ёлка на Новый год

Сами видите, ну, где-то метр семдесят, грубо говоря, пушистенькая. Ветки разойдутся, зелененькая. Ну, то, что подмерзла - это да.

Эта красавица обойдется в 450 гривен. В этом году, говорит Алексей, цены на новогодние деревья выросли по сравнению с прошлым годом процентов на 20-25. И хотя сейчас и выгоднее, и экологичнее приобрести искусственную елку, по словам Алексея, спрос на живые сосны не падает.

Алексей, продавец елок

Я бы не сказал. Все хотят, чтобы именно натуральная, живая, запах, все. Да, не спорю - она осыпается, убирают. Но, елка есть елка. Сами понимаете: пришел в лес - оно совсем по-другому себя чувствуешь. Как и домой пришел - сразу запах, настроение новогоднее.

На главном новогоднем атрибуте не стал экономить и Сергей, приобрел деревце, говорит, для внуков, выбрав красавицу высотой метра два по 600 гривен.

Сергей, харьковчанин

Это трудно сказать, наверно, нужно переводить на продукты питания. Дело в том, что у нас елка стоит чуть ли не до 8 марта. Поэтому если разбросать на три месяца, не, на два. Чуть больше двух - то нормально. Привыкли так, привыкли, что должна быть живая. Никаких искусственных

Рынки завалены соснами и елками цены, на которые колеблются от ста гривен и местами достигают нескольких тысяч, в зависимости от высоты. Дешевле же конечно поехать за елкой в ​​лесхоз - там цены вообще стартуют от полсотни за деревце.

Виталий Заметин, ведущий инженер лесного хозяйства ГП "Октябрьское лесное хозяйство"

Традиционно лесхозы харьковской области и наш лесхоз, в частности, Октябрський - заготавливают новогодние елки. Формируют новогодние колмплекты из веток. В ходе рубок ухода за лесом - это рубки оветвления и рубки прочистки.

И торговцы елками говорят: в спросе больше все же красавицы, выращенные в частных хозяйствах.

Берут чаще фермерскую потому, что она ухоженная. Вот есть разница, можете посмотреть. Вот такая фермерская красивая, да, вся. И, к примеру, вот то, что выращивают лесные хозяйства государственные.

А чтобы елка была не только пышная и пахнущая, но и еще законно срубленная - следит полиция совместно с Госэкоинспекцией и лесными хозяйствами.

Подполковник Роман Торяник уверяет, что каждый покупатель имеет право увидеть документы на продукцию, покупает и объясняет, как проверить законность срубленного деревца. Хотя наказание предусмотрено только за незаконную порубку и реализацию елок.

Роман Торяник, ст. инспектор управления превентивной деятельности ГУНП в Хар. обл

Вам треба попросити у продавця, спитати походження цієї ялинки та попросити чіп або бірку на цю ялинку. Після цього треба перевірити цю бірку, що вона є у базі - що ця ялинка зрублена законно.

Если же полиция обнаруживает незаконно срубленные деревья - их конфискуют. Такой конфискат часто принимают зоопарки, а также елки и сосны, которые торговцы не успели распродать к Новому году.

И хотя, по словам сотрудников городского зверинца, рацион у животных полностью обогащен и разнообразен, но все же хвоя вносит разнообразие в жизнь пушистых питомцев.

Елизавета Ткачева, сотрудник Харьковского зоопарка