Две самки двугорбого верблюда пополнили коллекцию мозоленогих Фельдман Экопарк

Две молодые самки двугорбого верблюда пополнили коллекцию мозоленогих Фельдман Экопарк. Прибыли в Харьков они из частного зоопарка, чтобы составить компанию младшему из самцов - Авелю, потому что именно у него не было избранницы, а теперь он имеет собственный гарем из двух молодых красавиц, шутит начальник отдела сектора копытных, Сергей Попов.

Сергей Попов, нач. отдела сектора копытных

Получается у нас: с одной стороны - два взрослых верблюда, которые, мы надеемся, скоро уже будет у нас потомство, и с этой стороны - у нас получается один самец и две самки, которые вот сейчас вот приехали.

Авелю три с половиной года, «девочкам» примерно по полтора. Перед тем, как запустить новичков в загон, им провели курс адаптации и вакцинации.

Сергей Попов, нач. отдела сектора копытных

Потому что ну опять же в каждом зоопарке, ну как говорится, государстве, свои есть болезни, которые могут приехать в другую страну. Так же само - мы делаем профилактику, ряд профилактик всяких, ну вакцинации, гельминтизацию. Пытаемся убрать всё лишнее, чтобы не было инвазии в нашем зоопарке.

Лакомятся «девочки» всем, харчами не перебирают, говорят в Экопарке.

Сергей Попов, нач. отдела сектора копытных

В корме они неприхотливые, могут есть так же само, всё что угодно. Так же само, что и коровы, как и лошади, сено, зерно, корнеплоды, сейчас допустим вот тыквы, ну не тыквы, а кабачки, огурцы всё это уходит.

А самец сейчас почти непрерывно жует слюну, так он показывает, что это его территория.

Для двугорбого стада недавно построили большой просторный вольер, говорит Сергей Попов. Его разделили на две половины, чтобы оба самца со своими самками имели собственную территорию и не конкурировали.

Впрочем, верблюды, говорят в Экопарке, достаточно общительные животные, поэтому в одном вольере со старшей парой проживают еще и две ламы.

Сергей Попов, нач. отдела сектора копытных

Ну, здесь тоже, вот мы видим - тут у нас стоят ламы с верблюдами, ну в этот вольер мы со временем тоже думаем, ну, что-нибудь сюда запустим, чтобы было интересно, и животным и на самом деле вот как-то разнообразить жизнь животных.

Этих травоядных гигантов относят к отряду мозоленогих, из-за подушкообразных утолщений на ногах вместо копыт. Сейчас верблюды являются самыми большими жителями Фельдман Экопарк, посоревноваться с ними могут только лошади породы Першерон.