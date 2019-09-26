Эффективные способы ухода за лицом®

Грамотный уход за лицом позволяет избавиться от морщин, прыщей, высыпаний, сосудистых сеточек, замедлить процессы старения. Ухоженная кожа выглядит сияющей и привлекательной, независимо от возраста женщины и ее материального достатка.

Очищение

Очищение кожных покровов — один из главных этапов ухода, предшествующий нанесению косметических средств. Ежедневно утром и перед сном кожу следует очищать от излишков жира, пыли и декоративной косметики. Средства подбираются с учетом типа эпидермиса. Для обладательниц жирной кожи идеальный вариант — пенка для умывания, при сухой — косметическое молочко.

Раз в месяц каждой женщине нужна чистка лица, которую можно сделать в любом салоне или в домашних условиях. Дома необходимо раскрыть поры, сделав паровую ванночку для лица, а затем проскрабировать кожу. Косметолог, используя ручные, аппаратные методы, очистит кожные покровы более глубоко и тщательно.

Питание и увлажнение

Правильно подобранный крем обеспечивает оптимальное питание и увлажнение. Косметические средства выбираются с учетом возраста женщины, типа ее кожи, имеющихся проблем. В состав продукта обязательно должны входить витамины, фитоэкстракты, гиалуроновая кислота, пептиды. Крем следует наносить ежедневно, утром и вечером, после предварительного очищения эпидермиса.

Устранение сосудистых сеточек

Сосудистые сеточки и звездочки на лице — характерное проявление купероза, связанного с повышенной ломкостью кровеносных сосудов. При подобной проблеме рекомендуется консультация флеболога, который поможет поставить точный диагноз и назначит грамотные методы лечения.

В домашних условиях уменьшить проявления купероза можно контрастным умыванием, применением антикуперозных средств. Укрепить сосудистые стенки позволит прием Аскорутина, витаминно-минеральных комплексов.

Борьба с высыпаниями

Прыщи и угревая сыпь способны изуродовать любое лицо. Поскольку причины проблемы могут быть разными, рекомендуется обратиться за консультацией к косметологу или врачу-дерматологу. Уменьшить количество высыпаний можно, используя специальную косметику, делая маски.

Хороший эффект дает мед. Необходимо нанести тонкий слой продукта на кожные покровы, оставить на 15 минут, а затем смыть теплой водой. Маска поможет снять раздражение и воспаление, немного подсушить кожные покровы.

Уход за кожей вокруг глаз

Мешки, отеки, темные круги под глазами — это проблема, знакомая многим женщинам. Крем для век необходимо наносить точечно, распределяя легкими, похлопывающими движениями. Быстро избавиться от отечности и синяков можно содовым раствором. Для этого в стакан чая или теплой воды нужно добавить 1 ч. л. пищевой соды, обработать в растворе ватные диски и на 15 минут приложить их к векам.

Тонизирование

После очищения косметологи рекомендуют использовать тоник, способствующий восстановлению кожи. Удалив косметику, достаточно сбрызнуть лицо этим средством, чтобы устранить остатки грязи и жира, очистить поры. Пользоваться тоником рекомендуется два раза в день, утром и вечером.

Уход за зубами

Красивое лицо — это не только ухоженная кожа, но и ослепительная улыбка. Помимо стандартных гигиенических процедур (чистка зубов, полоскание рта после еды), рекомендуется регулярно, не реже двух-трех раз в год, посещать дантиста. Поддерживать хорошее состояние зубов в домашних условиях помогут и специальные стомат инструменты (зубная нить, ершики, ирригаторы), качественная паста и щетка.