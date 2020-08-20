Египет ужесточил правила въезда для туристов по всей стране

Правительство Египта ужесточило правила въезда для туристов на всей территории страны. С 1 сентября въезд будет разрешен туристам при наличии негативного ПЦР-теста.

Об этом сообщает CNN.

По словам премьер-министра Египта Мустафы Мадбули, такое решение было принято в связи с увеличением количества случаев коронавируса в некоторых странах.

"Мы стремимся обеспечить здоровье прибывающих в страну и граждан Египта, поэтому мы договорились, что любой путешественник, прибывающий в страну, должен пройти тестирование", - сказал Мадбули.

Напомним, в Египте еще с 8 августа было введено обязательное наличие негативного ПЦР-теста на коронавирус для туристов. Однако ранее был разрешен въезд без теста в такие курортные города как Шарм-эш-Шейх, Хургада, Таба, Марса-Алам и Мерса-Матрух. Сейчас правила будут действовать на всю территорию страны.

Отметим, в Египте по состоянию на 20 августа зафиксировано почти 97 тысяч случаев коронавируса. При этом за прошедшие сутки подтвержден 161 новый случай заболевания.

Ранее сообщалось, что Египет сейчас находится в списке стран "зеленой зоны", что дает возможность не проходить двухнедельную самоизоляцию после прибытия в Украину.