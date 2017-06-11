Empire назвал девять лучших фильмов

Популярный журнал о кинематографе Empire определил 100 величайших фильмов по результатам опроса среди 20 тысяч читателей.

Полный список будет опубликован в понедельник, а пока известна только первая девятка лучших фильмов по версии любителей.

"Крестный отец"

Фрэнсис Коппола, 1972

Криминальная сага сицилийской мафиозной семье Корлеоне, обосновавшейся в Нью-Йорке. Экранизация одноименного романа Марио Пьюзо, изданного в 1969 году.

Американским институтом киноискусства признан величайшим гангстерским фильмом и одним из лучших фильмов в истории кинематографа. Входит в первую пятерку лучших фильмов по версии IMDB. У Крестного отца есть три Оскара - лучший фильм года, лучший адаптированный сценарий, лучшая мужская роль (Марлон Брандо). Лента получила также пять наград Золотой глобус и 14 других премий, а также 17 номинаций. Тем не менее, фильм критиковался за романтизацию криминала.

Во время съемок Брандо носил специальную капу, чтобы его челюсть выглядела как челюсть бульдога.

Кошка на руках Вито Корлеоне в сцене, где он принимает посетителей на свадьбе своей дочери, оказалась на съемочной площадке случайно и ее появление в кадре не было запланированным.

При скромном бюджете в шесть миллионов долларов фильм собрал в прокате почти 270 миллионов.

Коппола снял еще два фильма по истории Крестного отца.

У режиссера есть не менее замечательный фильм - Апокалипсис сегодня.

"Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар"

Ирвин Кершнер, 1980

Когда картина только вышла в прокат, то получила неоднозначные отзывы критики. Но со временем недостатки пятой части Звездных войн стали ее достоинством и теперь лента считается лучшим эпизодом всей саги.

"Империя наносит ответный удар" возглавляет рейтинг "301 величайший фильм всех времен" также по версии Empire, для которого были опрошены 250 тысяч кинофанатов. Создатель кинофраншизы Джордж Лукас сказал, что это честь для него.

"Людям так нравится пятый эпизод частично из-за того, что он такой мрачный. Это большая история, но так получилось, что во втором акте все становится мрачным", - считает Лукас.

При бюджете в 16 миллионов долларов собрал в прокате 538 миллионов.

"Темный рыцарь"

Кристофер Нолан, 2008

Вторая часть новой трилогии о Бэтмене. Главным антогонистом в Темном рыцаре становится психопат Джокер.

Критики очень тепло восприняли фильм, а в списке лучших фильмов IMDb занимает четвертое место.На собирающем отзывы кинокритиков сайте Rotten Tomatoes доля одобрительных рецензий о фильме составила 94 процента.

В качестве консенсуса на сайте вынесены слова: "Мрачный, многозначный и незабываемый, Темный рыцарь удался не только как занимательная адаптация комикса, но и как щекочущая нервы криминальная сага".

Стивен Кинг назвал работу Нолана лучшим фильмом о супергерое.

Интересно, что ради подготовки к роли Джокера, Хит Леджер жил целый месяц один в отеле, разрабатывая психологию своего героя, жестикуляцию и голос. Он даже вел дневник от имени Джокера. На окончательный образ его вдохновил Алекс из фильма Стенли Кубрика Заводной апельсин и музыкант Сид Вишес из группы Sex Pistols.

Вскоре после выхода фильма Леджер умер. В 2009 году ему была присуждена премия Оскар посмертно.

Темный рыцарь имел огромный кассовый успех, собрав в прокате чуть более миллиарда долларов.

"Побег из Шоушенка"

Фрэнк Дарабонт, 1994

Фильм основан на повести известного автора ужасов Стивена Кинга "Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка".

История рассказывает об ошибочно осужденным за двойное убийство вице-президенте крупной компании, который пытается сбежать из легендарной тюрьмы Шоушенка.

Побег из Шоушенка получил несколько номинация на Оскар и Золотой глобус, но ни одной победы. Однако картина регулярно входит в список самых лучших фильмов. Так, с 2008 года фильм занимает первое место среди 250 лучших фильмов IMDb.

Криминальное чтиво

Квентин Тарантино, 1994

Лента повествует о двух бандаитах, которые проводят время в философских беседах в перерыве между разборками.

Криминальное чтиво обладает более 40 кинонаградами, в том числе Оскаром и Золотой пальмовой ветвью.

Картина считается важной вехой в истории кинематографа, давшей ощутимый толчок развитию независимого американского кино.

В 2013 году внесен в Национальный реестр фильмов США как имеющий культурное, историческое и эстетическое значение.

Кадры из фильма стали неотъемлемой частью интернет фольклора и до сих пор часто используются в мемах.

"Славные парни"

Мартин Скорсезе, 1990

Криминальная драма, основанная на реальных событиях, считается одним из лучших ганстерских фильмов, повлиявших на развитие жанра.

Фильм был положительно воспринят большинством мировых кинокритиков, многие из которых поставили его на первое место в своих списках лучших картин года.

Лента была признана абсолютной классикой гангстерского кино и идеальным образцом режиссуры.

Славне парни получи множество ноград и номинация, в том числе на Оскар и Золой глобус.

"Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега"

Стивен Спилберг, 1981

Первый фильм из трилогии рассказывает об археологе, прообразом которого стал немецкий археолог и писатель, майор СС Отто Ран, искавший Святой Грааль.

Саму историю об Индиане Джонсе придумал Джордж Лукас.

Фильм собрал в прокате более 383 миллионов долларов при бюджете в 20 миллионов, и до сих пор остаётся одним из самых кассовых фильмов в истории.

В поисках утраченного ковчега был номинирован на восемь премий Оскар 1982 года, включая награду за лучший фильм, и получил четыре из них.

"Челюсти"

Стивен Спилберг, 1975

Экранизация одноименного произведения Питера Бенчли рассказывает о гигантской акуле-людоеде, которая нападает на отдыхающих курортного острова.

Челюсти считаются переломным моментов в истории кино, положившим начало современных блокбастеров.

В фильме упоминается катастрофа тяжелого крейсера Индианаполис, которая вошла в историю ВМС США как наиболее массовая гибель личного состава (883 человека) в результате одного затопления. Основной причиной гибели моряков тогда стали нападения акул.

Фильм завоевал различные награды за саундтрек и монтаж, включая три премии Оскар.

Фильм был самым кассовым до выхода Звездных войн. При бюджете в девять миллионов долларов Челюсти собрали почти полмиллиарда.

"Властелин колец: Братство кольца"

Питер Джексон, 2001

Первая часть трилогии, снятой по роману Дж. Р. Р. Толкина, который оказал большое влияние на литературу в жанре фэнтези, компьютерные игры, на кинематограф и на мировую культуру в целом.

История происходт в вымышленном мире Средиземноморья, населенном как людьми, так и эльфами, волшебниками, хоббитами, гномами, орками и другими фантастическими существами, обитавшими в скандинавских и древнеанглийских мифах.

Картина получила четыре премии Оскар и еще 68 различных наград и 81 номинацию.

При бюджете в 93 миллиона первая часть Властелина колец собрала почти 900 миллионов долларов.

