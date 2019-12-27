Эрджиес стал доступен для харьковчан — открыты прямые рейсы®

Украинские любители горнолыжного спорта и поклонники спусков на сноуборде получили еще одну возможность для интересного катания. Если все отечественные курорты уже исследованы вдоль и поперек, самое время осваивать новые направления. Одна из новинок, которую уже открыли для себя многие туристы из Украины — горнолыжный курорт Эрджиес в Турции. Год назад открылись прямые рейсы из Киева в ближайший к курорту аэропорт Кайсери. Направление сразу стало популярным, и горнолыжный курорт Эрджиес посетили тысячи туристов. Теперь возможности расширены: с 27 декабря самолеты в Кайсери следуют прямым маршрутом из Харькова. Пассажиры первого рейса получили приятный сюрприз — фирменные чехлы на чемоданы от Coral Travel, а также возможность стать обладателем приза.

Почему Эрджиес

В зимние месяцы здесь гарантированно будет снег (как и в бархатный сезон!). А даже если природа начнет капризничать, покрыть трассы снегом поможет система снежных пушек. Спуски расположены на солидной высоте, самая высокая точка — 3400 м над уровнем моря. Возможности Эрджиеса подойдут и для новичков, и для опытных горнолыжников и бордистов — на курорте 34 спуска разных уровней сложности, протяженностью около 100 км. Также установлена система современных безопасных подъемников, ряд из которых оборудован подогревом сидений.

«Фишка» и изюминка горнолыжного Эрджиеса — трасса на леднике, расположенном на потухшем вулкане. К слову, сезон здесь длится и в марте, а покататься на леднике стремятся лыжники из разных стран. Не упустите возможность открыть для себя фантастические пейзажи горной Анатолии — они сильно впечатлят тех, кто до этого катался только в украинских Карпатах.

На курорте довольно развита инфраструктура: в изобилии прокаты оборудования, парковки, инструкторские бюро и т. д. Традиционно возле нижних и верхних точек подъемников расположены кафе и рестораны с красивыми видами.

Большинство туристов, выбирающих пушистые склоны турецкого Эрджиеса, останавливаются в Кайсери. Выбрать отель можно, обратившись в Турагентство Coral Travel или обычное агентство по продажам туров.

Apres-ski на курорте

Помимо собственно катания, Эрджиес предлагает интересные развлечения. В самом Кайсери есть несколько привлекательных для туристов объектов, а также хорошие возможности для выгодного шопинга. Не забывайте, что вы в Турции, которая славится текстилем, кожаными изделиями, стильной одеждой. При возможности стоит посетить Каппадокию или выбрать Гранд-тур по Центральной Анатолии.

Открытие рейсов Харьков-Кайсери — настоящий праздник для любителей горнолыжных курортов. Эрджиес — это уникальное сочетание высокого качества, безопасности, удобной инфраструктуры и потрясающих пейзажей.