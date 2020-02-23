Евровидение-2020: в Нидерландах Украину представит группа Go-A

Победителем в финале Национального отбора на Евровидение-2020 стала группа Go-A, сообщает "Радио Свобода".

Победитель получил максимальные шесть баллов от жюри и зрителей.

Второе место занял Khayat (четыре балла от жюри и пять от зрителей), третье - Krut (пять баллов от судей и четыре - от зрителей).

Перед финалом букмекеры называли фаворитом дуэт Tvorchi.

Однако они получили два балла от судей и три балла от зрителей.

"Евровидение-2020" пройдет в Роттердаме (Нидерланды) 12-16 мая.

В 2019 году Украина не принимала участия в конкурсе в связи с критикой в обществе певицы Maruv из-за ее выступления в России.

Национальная общественная телерадиокомпания и победительница Национального отбора-2019 отказались подписывать контракт.