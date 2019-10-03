Фельдман Экопарк приглашает на открытие Бала хризантем

Торжественное открытие самого ожидаемого события этой осени – Бала хризантем в Фельдман Экопарк – пройдет в ближайшие выходные, 5-6 октября.

«Очередной, уже восьмой по счету цветочный фестиваль продолжит бить собственные рекорды: еще больше цветов, еще больше форм и расцветок, еще более оригинальные цветочные фигуры и живописные фотозоны, новые эксклюзивные сорта хризантем, и, мы надеемся, еще больше довольных гостей и незабываемых селфи», - рассказывают организаторы праздника.

Сейчас флористы заканчивают приготовления к балу, которые велись более трех недель.

Всего в Фельдман Экопарк планируют показать гостям около 45 тысяч цветов 30-ти сортов отечественной и европейской селекции. Среди новых, ранее не представленных сортов, например, голландская Принцесса – поздняя хризантема нескольких расцветок.

Насчет разнообразия цветочных фигур организаторы, как всегда, держат интригу – будут, например, ромашка, радуга, павлин, а узнать, каких еще героев решили изобразить из хризантем в этом году, можно будет уже на самом празднике.

К открытию бала приурочена масштабная развлекательная программа.

Гостей Экопарка будут встречать придворные дамы и кавалеры, а также живые цветочные статуи. Все желающие смогут поучаствовать в танцевально-развлекательной программе «Вы поедете на бал?»: станцевать польку, поиграть в фанты, в бально-придворные игры «Веерный этикет», а также в игры «Да и нет не говорите», «Ручеек», «Крутилки», «Цветочное мемори», а юные посетители – научиться делать короны на мастер-классе.

Не обделил вниманием Бал хризантем и Театр детей и животных, который представит концертную программу «Королевство осенних красок» (начало в 11:30), а в воскресенье – еще и веселые уроки для дошкольников с собакой Перчиком «Лесная школа».

Бал хризантем в Фельдман Экопарк традиционно стартует в первые выходные октября и приурочен ко Дню учителя. Если погодные условия будут благоприятными, то продлиться он до конца месяца.

Напомним, что Бал хризантем в Фельдман Экопарк – крупнейший в Украине флористический фестиваль, который проходит под патронатом Международного благотворительного фонда «Фонд Александра Фельдмана» каждую осень с 2012 года.

В прошлом году полюбоваться 40 тыс. хризантем 25 видов приехали около 600 тысяч гостей. Бал хризантем в Фельдман Экопарк традиционно длится до наступления холодов, а посетить его можно абсолютно бесплатно.