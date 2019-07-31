Гарри Поттеру быть! Дэниел Рэдклифф снова в строю®

Доставайте волшебные палочки! Восемь лет фанатских надежд оправдались. Актер готов к новым заклинаниям.
Фильм длиною в жизнь
Первый эпизод о мальчишке-волшебнике вышел на экраны в 2001 году. Следующие семь картин выпустили с разницей в год-два. Десять лет поклонники фильма посещали волшебную школу, заботились о магических существах, учились летать, готовили зелья и боролись против неприятелей рядом с Гарри Поттером. Ведь расти и взрослеть вместе с любимыми героями так захватывающе! Не только дети, но и взрослые не остались равнодушными. За время существования фантастической саги всевозможный мерч разошелся миллионными тиражами. Лица персонажей появились на одежде, сумках, чашках, подушках… Но всему есть предел.
Мальчик уже не мальчик
В 2011 году компания Warner Bros. побаловала фанатов юного волшебника последним фильмом киносаги о магических приключениях. Вскоре после премьеры Рэдклифф заявил, что больше не будет “выжившим мальчиком”, ссылаясь на возраст и желание развиваться в других жанрах. В этом году актеру стукнуло 30 лет. Когда ждать новых фильмов в кинотеатрах страны, подскажут последние новости Украины.
Гарри — навсегда?
Заложник одной роли — страшный сон именитого британца. Закончив работу над фильмами книжной серии Дж. К. Роулинг, он с головой ринулся в творческий процесс. Начиная с 2012 года актер сыграл абсолютно разных по характеру персонажей в фильмах, не связанных с творчеством писательницы:
Несмотря на успех картин в других жанрах и разноплановость ролей, фанаты фэнтезийной поттерианы не отпускают любимого актера и мечтают услышать заветные слова Дэниела: “Я снова готов сыграть Гарри Поттера”. Что ж, мечтам свойственно сбываться.
Времена меняются
Персонаж мальчика в мантии прочно прирос к исполнителю роли. Рэдклифф долго не поддавался уговорам и отказывался возвращаться в волшебный мир. Спустя 8 лет после выхода последнего фильма магической саги, актер осторожно заметил — Поттер, возможно, еще вернется в школу магии и волшебства, но уже в совершенно ином облике.