Газонокосилка в зубах, самый громкий крик, канатохождение вслепую: ТОП-10 самых странных рекордов Гиннеса-2018 (видео)

На что только не способны люди, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

Так, житель Нью-Йорка установил рекорд, пройдя 71,5 м с включенной газонокосилкой в зубах. Это стало абсолютным рекордом, ведь до него публично такого не делал никто.

Испанский фри-дайвер задержал дыхание на рекордные 24 минуты 3 секунды. Чтобы установить такое невероятное достижение, он сделал гипервентиляцию легких кислородом.

Японская компания создала самый маленький спиннер в мире – диаметром 5,9 мм.

А китайские кулинары приготовили самую длинную лапшу в мире – длиной 3,84 км. Чтобы ее сделать, им понадобилось 17 часов и 40 кг муки.

Вьетнамский акробат прошел самое большое количество ступеней в мире с балансирующим человеком на голове. Вместе со своим братом он преодолел 90 ступенек за 52 секунды.

Британский маг установил рекорд – показал за минуту 27 трюков, он тратил на один фокус всего 2 секунды.

Канатоходец из Франции прошел по веревке над пропастью 422 метра. Уникальность его рекорда в том, что он это делал с завязанными глазами.

Другой эквилибрист овладело странноватым умением – прошел 10 м по горлышках бутылок и стал рекордсменом.

Сладкоежка попал в Книгу рекордов, создав самое большое мороженое на одном рожке.

А изобретатель-чудак создал бессмысленную вещь, которая, однако, помогла ему прославиться. Он – автор самой длинной клюшки для гольфа в мире.

Довольно хрупкая женщина стала обладательницей самого громкого крика на планете по версии Книги рекордов Гиннеса.