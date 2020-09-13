Где можно отдохнуть за границей в этом году: создана карта

В 2020 году из-за пандемии коронавируса во многих странах мира впервые в истории закрывались границы для въезда иностранных граждан.

Спустя пять месяцев многие из стран начали ослаблять ограничения на границе, и каждое государство разработало свои схемы "зеленых-красных" зон.

Для тех, кому до сих пор тяжело отследить правила въезда в ту или иную страну и получить полную информацию о въезде, был создан сайт Covid Controls.

Сайт представляет постоянно обновляемые данные о ситуации в разных странах. Выбрав нужный регион, пользователь может узнать, открыт ли в него доступ, работают ли аэропорты, рестораны, магазины и культурные объекты.

"Мы создали сайт, потому что заметили, что в сети нет единой платформы для мониторинга ситуации с Covid-19, предназначенной специально для путешественников. Особенно сейчас, когда обстановка так быстро меняется", — отмечают авторы проекта, передает CNBC.

Кроме того, ресурс представляет данные о количестве случаев заражения коронавирусом, числе заболевших и умерших.

Отслеживать актуальную для разных стран информацию создателям Covid Controls помогают 500 официальных источников, в числе которых Министерство здравоохранения и социальных служб США, официальные комитеты по туризму и местные информационные агентства.

Примечательно, что сайт будет полезен не только для путешественников. С его помощью жители разных регионов могут узнать, какая ситуация с заболеваемостью коронавирусом в их стране в текущий момент.

Открыть карту можно ПО ССЫЛКЕ.