Где почитать свежие и честные новости Украины®

В век нечестных СМИ и «купленных» новостей, в то время, когда так много искажённой информации, хочется найти сайт, где будут рассказывать о событиях своевременно и достоверно. Таковых немного, но они есть. Одним из сайтов, освещающих свежие новости Украины и всего мира в их реальном виде, является ресурс IP-News.

Скорость выкладки новостей

Сайт работает в режиме постоянного обновления. Если происходит что-то важное, требующее отслеживания и удерживающее внимание читателей, события можно просматривать здесь. Время обновления – каждые 5-10 минут.

Есть возможность подписаться на новости в социальных сетях Инстаграм, Твиттер, Фейсбук. Это позволит отслеживать их, не заходя на сайт.

О чём здесь можно почитать?

Основные направления, о которых пишет IP-News:

Политические новости Украины, а также всего мира. Мы проверяем поступающую информацию и не публикуем непроверенные данные.

Криминал. Убийства, покушения, нашумевшие расследования в мире и менее громкие – в нашей стране.

Происшествия. Многим знакомы ситуации, когда СМИ, переписывая новости друг у друга, искажают факты до неузнаваемости. Здесь такого не бывает.

Коррупция. Показываем реальное положение вещей в Украине и мире.

Честные новости

Искажение информации – не редкость в новостях. Людям, принимавшим непосредственное участие в событиях, зачастую неприятно читать: настолько всё перевёрнуто. И это не единственная проблема.

О «купленных СМИ» говорят уже много лет. Люди, которые умеют анализировать информацию, не раз могли видеть, как в преддверии выборов хвалят определённых депутатов, а о других не говорят ни слова; а ещё до этого стараются очернить тех, кто уже на посту. Такое случается не всегда, но довольно часто, и такие ситуации можно отследить.

Бывают новости с явным восхвалением определённого человека или компании. Правительства разных стран проплачивают новостные ресурсы не только в своём, но и в чужих государствах.

Бороться с этим невозможно: ставки слишком высоки. Но можно выбрать честный ресурс. IP-News существует за счёт открытой рекламы на сайте и собственных финансовых средств создателей. Поэтому у владельцев нет необходимости публиковать нужную кому-то информацию за деньги.

А самое главное – цель создания ресурса: сделать так, чтобы люди получали правдивые новости. Эта идея полностью исключает возможность появления здесь «покупных» новостей. Вся поступающая информация проверяется. Тому, кто давно искал честный сайт, где можно узнать о происшествиях в Украине и мире, стоит заглянуть сюда.