Где провести новогодние праздники с детьми? (список)

20 декабря состоялся брифинг начальника Управления культуры и туризма ОГА Олега Яцины и первого заместителя директора Департамента социальной защиты населения ХОГА Татьяны Бабенко.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.

Так, начнутся праздничные мероприятия 23 декабря в 12:00 в областной филармонии. Там состоится концерт «Рождественский подарок Слобожанщине».

27 декабря в 11:00 и 14:00 в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета им. Лысенко пройдет спектакль «Новогодние космические приключения», а 28 декабря в 11:00 и 14:00 - спектакль «Как казаки Новый год встречали».

9 января в 11:00 в Харьковском академическом театре музыкальной комедии состоится музыкальная сказка «Золушка». В кукольном театре 25 29, 30 декабря пройдет спектакль «Щелкунчик», а 25, 26, 30 в драматическом театре им. Шевченко - «Сказочная круговерть».

Кроме того, традиционно будет проведен зимний праздник «Вертеп». Он состоится 12 января и начнется традиционным шествием участников «Вертепа» от площади Конституции до площади Свободы.

В новогодних мероприятиях примут участие почти 9 тысяч детей со всего региона, в том числе дети участников боевых действий, дети из интернатов и из социально-незащищенных слоев населения.

«Также внимание будет уделено детям, которые находятся в социальном учреждении матери и ребенка. Оно расположено в Люботине, но там находятся дети и мамы из всей области. Им будут вручены подарки, для них проведут различные мастер-классы, они посетят новогодние праздники. К празднованиям будут привлечены около 30 тысяч детей», - рассказала Татьяна Бабенко.