Где провести новогодние праздники с детьми? (список)

20 декабря состоялся брифинг начальника Управления культуры и туризма ОГА Олега Яцины и первого заместителя директора Департамента социальной защиты населения ХОГА Татьяны Бабенко.
9 января в 11:00 в Харьковском академическом театре музыкальной комедии состоится музыкальная сказка «Золушка». В кукольном театре 25 29, 30 декабря пройдет спектакль «Щелкунчик», а 25, 26, 30 в драматическом театре им. Шевченко - «Сказочная круговерть».
Кроме того, традиционно будет проведен зимний праздник «Вертеп». Он состоится 12 января и начнется традиционным шествием участников «Вертепа» от площади Конституции до площади Свободы.
В новогодних мероприятиях примут участие почти 9 тысяч детей со всего региона, в том числе дети участников боевых действий, дети из интернатов и из социально-незащищенных слоев населения.
«Также внимание будет уделено детям, которые находятся в социальном учреждении матери и ребенка. Оно расположено в Люботине, но там находятся дети и мамы из всей области. Им будут вручены подарки, для них проведут различные мастер-классы, они посетят новогодние праздники. К празднованиям будут привлечены около 30 тысяч детей», - рассказала Татьяна Бабенко.