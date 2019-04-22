Где в Украине лучше всего жить с детьми®

Если вы решили переехать в коттедж ближе к природе, спокойствию и размеренной жизни, обязательно столкнетесь с проблемой выбора подходящего варианта. Вокруг крупных городов построены десятки различных поселков, отличающихся не только стоимостью, но и архитектурой, инфраструктурой и целым рядом других параметров. На какие из них обращать основное внимание, разберемся детальнее.

Удаленность от города

Для многих людей, решившихся на переезд в пригород, главный аспект - удаленность от привычных удобств. Очень часто в новых коттеджных поселках отсутствует не только вспомогательная инфраструктура, но и такие базовые элементы как продуктовые магазины. Поэтому первым жителям приходится довольно много ездить в город за покупками. И от того, насколько поселок близко расположен к городу зависит время, затрачиваемое на переезды.

Это же влияет и на стоимость недвижимости в нем. Именно поэтому сейчас активно развивается регион приблизительно в радиусе 20 км от крупных городов. Так, рядом с Киевом появился замечательный поселок http://zoloche-provence.kiev.ua/, до которого легко добраться через столичные районы Осокорки или Бортничи, однако для этого лучше иметь свой автомобиль. Покупка недвижимости тут – компромис между ценой и качеством. За сравнительно небольшие деньги здесь можно получить очень качественный дом. И все потому, что он находится на большом удалении от Киева.

Инфраструктура для взрослых

Решаясь на переезд в закрытый коттеджный комплекс важно понимать, насколько он подготовлен для постоянного проживания и отдыха, не покидая территорию. Это важно, поскольку не всегда будет возможность оперативно выехать в город. И чтобы не заскучать в собственном доме, нужно выбирать поселки, где застройщики предусмотрели варианты организации культурного отдыха.

В упомянутом поселке “Золоче Прованс”, к примеру, сейчас лучшая инфраструктура среди всех, расположенных на 20-ти километровой удаленности от города, поселков. Для жителей здесь доступны:

- спортивные площадки;

-полноценный спортивный комплекс;

-ресторан и кафе;

-природная зона для комфортного отдыха.

Весь этот набор первично необходимой инфраструктуры позволяет, оставаясь на территории комплекса, не выходить из цивилизации. Поверьте, это важнейший параметр, который многие будущие владельцы часто упускают.

Детская инфраструктура

Выбирая поселок, оценивайте, насколько он подготовлен для жизни с детьми. Если вы не планируете ежедневно возить свои чада в детский сад и школу в город, значит рядом или на территории должны находиться эти учреждения. В пригороде это особенно серьезная проблема и найти подходящий поселок, в котором удобно постоянно проживать с детьми, очень непросто. И если вы такой вариант нашли, вскоре оцените, насколько выгоднее жить именно в таком формате.

Итак, мы разобрали важнейшие критерии выбора коттеджного поселка для семьи с детьми. У каждого человека есть набор своих требований, которым должно отвечать жилье. Мы же рекомендуем оценивать, прежде всего, практическую сторону жизни в том или ином регионе. И от того, насколько вам удобно, сделать соответствующие выводы. Успешного выбора!