"Гимнастический козел" новый спектакль покажут в театре им. Пушкина. Что происходит за кулисами в преддверии премьеры?

«Гимнастический козел» так называется спектакль который через неделю покажут в театре Пушкина. Действие продлится 2 часа без перерыва. Для постановки пьесы режиссер обратился к жанру абсурда, еще его называют нелогичными. Но такой выбор не пугает зрителей, которым удалось заглянуть за кулисы во время репетиции.

Снежанна

Для меня это новое и то что я увидела я видела это впервые в своей жизни такую форму, но это очень интересно. Я понимаю для актеров очень сложно было отстраниться от любых ощущений, от любых переживаний. Труднее всего внутренне переживать, но не показывать этого.

Репетиции продолжались более двух месяцев, говорит Людмила Кохан она играет в спектакле школьницу Марию. И добавляет, что считает спектакль интересным и интеллектуальным. Девушка получила много удовольствия от репетиций из-за нестандартного подход режиссера. Но некоторые сложности все-таки были, говорит актриса, потому что жанр абсурда требует иной манеры и игры, нежели классика.

Людмила Кохан, актриса

Мой персонаж- это типичная отличница, но имеющая свой стрежень, она любимая ученица учителя, но при этом у нее своя какая-то трагическая судьба которая сложилась в этом спектакле. Но мы ее не жалеем и не обвиняем. Здесь у нее своя точка и своя позиция.

Режесер Алексанр Середин говорит, что все воспринимают его пьесу по-разному. Старшее поколение считает, что история рассказывает о насилии над личностью, а младшие зрители чаще всего видят борьбу с навязанной системой.

Александр Середин, режиссер

Для меня это жанр в котором проще всего и интереснее всего писать и работать. Только поэтому. – Не боялись, что вызовет непонимание у зрителей именно такая форма. – Нет, не боялись. Задача любого режисера сделать сценарий интересным и дело не в форме, а дело в тех выразительных средствах которые ты используешь. Поэтому, если это два часа в безэмоциональной манере- это тоже может быть интересно и увлекательно. Вот задача была такая.

Режесер говорит, что доволен результатом. По его словам в пьесе есть знакомые каждому взаимоотношения родителей и детей, общества и личности, ребенка и школы. Но язык абсурда, по его словам, должен показать все это в необычном ракурсе.

