Главную елку города в центре Харькова откроют в день Святого Николая

17 декабря 2019 г. 12:12

Главную новогоднюю елку города, которая установлена на площади Свободы в центре Харьков, откроют 19 декабря - в день Святого Николая, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Как отмечается, в этом году елку дополнили новыми световыми эффектами, но ее конструкция осталась прежней.

В этот же день, в 17:00, на площади откроется новогодняя ярмарка, которая будет работать до 19 января. 

«Также на площади Свободы уже работает ледовый каток. Вход на него - 100 грн. За эту сумму можно покататься на льду под открытым небом неограниченное время. Бесплатно можно покататься в будние и непраздничные дни с 10 до 12:00 дня», - добавили в пресс-службе мэрии, напомнив, что в прошлом году харьковская елка была признана самой высокой в Украине. Ее высота составляет 40 м 49 см.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.