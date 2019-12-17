Главную елку города в центре Харькова откроют в день Святого Николая

Главную новогоднюю елку города, которая установлена на площади Свободы в центре Харьков, откроют 19 декабря - в день Святого Николая, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Как отмечается, в этом году елку дополнили новыми световыми эффектами, но ее конструкция осталась прежней.

В этот же день, в 17:00, на площади откроется новогодняя ярмарка, которая будет работать до 19 января.

«Также на площади Свободы уже работает ледовый каток. Вход на него - 100 грн. За эту сумму можно покататься на льду под открытым небом неограниченное время. Бесплатно можно покататься в будние и непраздничные дни с 10 до 12:00 дня», - добавили в пресс-службе мэрии, напомнив, что в прошлом году харьковская елка была признана самой высокой в Украине. Ее высота составляет 40 м 49 см.