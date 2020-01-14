Главный музей Харькова отметит 100-летие бесплатным входом

Харьковский исторический музей им. Н. Ф. Сумцова 21 января отметит 100-летнюю годовщину. Об этом говорится на странице музея в Facebook.

В сообщении говорится, что 21 января в музее откроются несколько новых экспозиций.

Одной из них станет выставка "Слобожане", посвященная формированию культуры нашего региона и охватывающая историю Харьковщины от древнейших времен до ХХ века.