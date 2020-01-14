Главный музей Харькова отметит 100-летие бесплатным входом

14 января 2020 г. 11:42
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Харьковский исторический музей им. Н. Ф. Сумцова 21 января отметит 100-летнюю годовщину. Об этом говорится на странице музея в Facebook. 

В сообщении говорится, что 21 января в музее откроются несколько новых экспозиций. 

Одной из них станет выставка "Слобожане", посвященная формированию культуры нашего региона и охватывающая историю Харьковщины от древнейших времен до ХХ века. 

"Сейчас наши сотрудники работают с утра до ночи, чтобы вы могли увидеть эту экспозицию. В честь юбилея музея с 22 по 24 января вы сможете посетить наше заведение бесплатно! Поэтому не стоит медлить!" - говорится в сообщении. 

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