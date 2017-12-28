Год дружбы, новых знакомств и позитивных эмоций. Кому астрологи обещают в 2018-м успех и в чем лучше встретить Новый год?

Год дружбы, новых знакомств и позитивных эмоций. Символ 2018-го – желтая собака. Поэтому этот год станет спешным для коммуникабельных и добродушных, а также решительных, настойчивых и верных людей. Главной цитатой года можно выбрать «движение – это жизнь», 2018 будет удачным для долгожданных перемен, путешествий, командировок и свадебных церемоний. А самые лучшие эмоции желтая собака подарит таким знакам зодиака, как скорпион, козерог, близнецы, раки и рыбы, обещают астрологи.

Елена Карпенко, астролог:

Выделиться скорпион. Позволит себе более раскрепощенное общение, возможно, перестанет подозрительно относиться к людям, потому что это все-таки доброжелательный знак - год собаки. И я бы отметила козерог. Козерог будет очень насыщен разными событиями, все, что будет связано в жизни, будет так или иначе менять его дальнейшие взгляды.

Новогоднюю ночь, говорят астрологи, надо провести в теплой атмосфере, это может быть и большая компания друзей в кафе или ресторане, и семейные посиделки дома. К столу можно подать те блюда, которые до сих пор никогда не использовались в домашнем новогоднем меню, желтая собака любит все новое. Встречать 2018-й астрологи также советуют в новом наряде. В магазинах рассказывают, самые популярные среди покупателей накануне праздников – платья и костюмы желтых или золотых оттенков. Но заострять внимание именно на этих цветах не обязательно, среди модных тенденций этой зимы также одежда разных оттенков красного, темнозеленый и бирюзовый цвета.

Марионилла Севидова, коммерческий директор "Natali Bolgar":

Год собаки - конечно, очень много пожеланий в желтом цвете, но желтый достаточно интересный и специфический цвет, который не всем он подходит, поэтому хотелось бы, чтобы каждая девушка отдала предпочтение все-таки тому оттенку, который её подчеркнет, её украсит, который будет гармонично сочетаться с ней.

Астрологи, в свою очередь, советуют людям, которые родились под знаками рака, скорпиона или рыб встречать Новый год в экстравагантном наряде синих и голубых цветов. Козерогам, девам и тельцам – приобрести одежду спокойных и теплых оттенков. Огненным знакам – львам, овнам и стрельцам – можно выбрать розовое платье или белый костюм и дополнить образ яркими украшениями. А вот близнецам, весам и водолеям идеально подойдет для новогодней ночи наряды желтого, золотого и серебристого цветов – символичных для 2018-го.