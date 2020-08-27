Гончарное ремесло не теряет своей актуальности: харьковчанин создает керамическую посуду по традициям Слобожанщины и делится опытом

Тарелки, чашки и другую посуду Александр достает из коробки и расставляет на столе. Эти изделия только для выставки, чтобы люди смогли посмотреть и узнать больше о керамической посуде. Мужчина рассказывает, что еще в детстве он попал в керамическую студию и стал осваивать ремесло. В результате так случилось, что его детское увлечение переросло в дело, которым он занимается до сих пор.

Сегодня мужчина уже не может точно сказать, какое количество посуды за все время сделал, ведь ее настолько много, что считать нужно тысячами. В своих работах старается экспериментировать. Хотя сознается: все же ему нравится делать что-то традиционное.

Александр, гончар

Занимаюсь традиционной керамикой, та посуда, которая изготавливалась гончарами на территории Слобожанщины веками. Вот и я стараюсь сохранять вот эти формы, традиции и передавать их следующим поколениям.

Процесс создания посуды не сложный. Для начала кусочек глины необходимо размять, поместить на гончарном круге, а потом придавать желанную форму. Следующий этап – нанесение узоров.

Александр говорит, что каждая линия на его посуде имеет свое символическое значение. Например, прямая линия возле горлышка обозначает небо, а волнистая - воду.

Дальше посуда высыхает, и уже на последнем этапе ее обжигают и покрывают керамической глазурью.

Мужчина считает, что гончарством заниматься еще и очень полезно – помогает развивать мелкую моторику рук, а еще учит образно мыслить. Для того, чтобы делиться своими знаниями с другими, он устраивает мастер-классы в парке.

Александр рассказывает, что людям это интересно, поэтому они с удовольствием пробуют создавать что-то свое.

Александр, гончар

Тут важно еще - внутренний, внутренний позыв, внутренний стержень. Насколько человек собран этим заниматься, вот, а моя лишь маленькая задача, то есть привести человека в этот мир искусства, дать ему все возможное, удержать его, чтобы, понимаете как, чтобы с первого раза человек не обжегся и ушел, «вот, у меня не получилось»

А вот Ольга вместе с дочкой пришла в парк на прогулку. Девочка увидела гончарный уголок, и ей захотелось сделать собственный горшочек. Женщина говорит - позволила с радостью, ведь стало интересно посмотреть на процесс работы.

Ольга, посетительница парка

Просто в парке Горького бываем часто, а таких локаций еще не видели. Что-то новое узнать и посмотреть, для ребенка это всегда какие-то новые эмоции.

Но есть и те, кто уже успел побывать на мастер-классе раньше. Архипу семь лет, мальчик рассказывает, что он делал вазу для цветов. Говорит, ему понравилось лепить из глины, поэтому он обязательно придет сюда опять.

Архип, посетитель парка

Ну, я вообще-то еще вазу ту не доделал немножко, эту вазу надо было еще докрасить мою, а я не докрасил, поэтому надо сначала ту вазу докрасить мою, а потом еще брать.

Для того, чтобы посуда была действительно надежной, необходимо правильно выбирать глину для работы.

Но Александр говорит, что у каждого мастера есть свои секреты, которыми он делиться не может. А вот стоимость посуды будет зависеть от ее размера и сложности выполнения.