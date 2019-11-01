Готовим гардероб к зиме: 10 незаменимых вещей®

С наступлением холодов самое время заняться масштабным пересмотром шкафов и начинать подготовку к грядущей зиме. И лучше быть готовым к ней заранее, ведь часто холода приходят у нас совсем не по календарю. Каким бы ни был разнообразным гардероб, существует определённая база для холодного сезона, без которой никому не обойтись. Именно такие вещи помогут с легкостью сформировать любой зимний образ и чувствовать себя комфортно при любых погодных условиях.

Плюсы создания базового гардероба для холодного времени года:

Возможность свободно сочетать всего его составляющие между собой.

Сведение к минимуму лишних трат на покупку не нужных вещей.

Вы приобретаете только то, что действительно необходимо для зимы.

Вы получаете четко организованный и модный гардероб на все случаи жизни.

Мы составили для вас список из 10 вещей, которые обязательно должны быть в вашем зимнем гардеробе.

Полезный совет: лучше начинать обновление зимнего гардероба с покупки более дорогих вещей: верхней одежды, обуви. И уже после можно пополнять шкаф свитерами, брюками и теплыми аксессуарами. Тогда подготовка к новому сезону пройдет легко, и вы не будете откладывать в дальний ящик дорогостоящие покупки.

Итак, что же входит в базовый зимний гардероб?

1. Пуховик или парка

Выбираем практичную и удобную куртку нейтральной цветовой гаммы. Лучше, если это будут парка или ,брендовый пуховик без лишнего декора. Тогда их можно будет носить с любой обувью и одеждой. Обращайте внимание на наличие капюшона, который однозначно выручит в холодную, ветряную погоду. Оптимальная длина такой верхней одежды – до колена. Вам будет удобно двигаться и, в то же время, тепло. Важным пунктом при выборе пуховика является состав его наполнителя. Идеальным и теплым сочетанием называют пух и перо, и первого должно быть больше, чем второго.

2. Пальто на теплой подкладке

Холодный сезон у нас может удивлять как довольно теплыми днями, так и метелями с сильным морозом. Поэтому в вашем гардеробе должна быть верхняя одежда более и менее утепленная. Для более теплых солнечных дней зимой отлично подойдет пальто на подкладке. Выбирайте модель в бежевом, черном или сером цвете, и она сделает ваш образ элегантным и стильным. Оптимальная длина пальто – до колена. Тогда его можно будет сочетать с платьями и юбками миди. Пальто – это безусловная классика женского гардероба.

3. Теплое платье

Отличный базовый наряд для работы или вечерней прогулки – теплое платье с длинным рукавом. Желательно, чтобы в его составе была шерсть, тогда вам будет тепло и уютно даже в мороз. Отдавайте предпочтение простым и лаконичным моделям без ярко выраженного декора. Тогда такое платье можно будет дополнить различными аксессуарами и создать оригинальный и стильный лук.

4. Свитер крупной вязки

Его можно назвать действительно вариантом самой удобной теплой одежды для зимы. К тому же, свитер крупной вязки смотрится стильно и красиво. Его можно сочетать как с джинсами, так и с юбками. В этом случае, как и с другой одеждой, стоит сделать ставку на минимализм и выбирать свитер без броских деталей. Лучше остановиться на необычном оттенке или же оригинальном крое. Купите несколько разных свитеров и тогда удобство и уютные образы вам гарантированы.

5. Шерстяная или кожаная юбка миди длины

Если вы заботитесь о своем здоровье, то в холода явно отложите в сторону короткие юбки. Вместо них можно обзавестись отличной моделью до колена из теплой шерстяной ткани. Юбка может быть как однотонной, так и в какой-нибудь оригинальный принт. Актуальными на года остаются клетка и гусиная лапка. Подберите к ней теплые однотонные колготки, стильный джемпер или рубашку, и вы получите трендовый зимний образ.

6. Шерстяные брюки

В холодную зимнюю стужу также не обойтись без теплых брюк. И желательно, чтобы в их составе была натуральная шерсть. Если подобрать достойный вариант верха, то они смотрятся стильно и гармонично. Сегодня в моде брюки со средней и высокой посадкой, которые хорошо подчеркивают талию и бедра. Не менее трендовой сегодня считается и небольшой клеш от колена. По цветовой гамме, остановите свой выбор на черных, серых или бежевых брюках.

7. Высокие сапоги или теплые ботинки

Оптимальная обувь для зимы – на плоской подошве или же устойчивом квадратном каблуке. Обращайте внимание на достаточное утепление изнутри и хорошую посадку по ноге, чтобы во внутрь не попадал холодный воздух. Сапоги или ботинки – выбор довольно индивидуальный. Зависит от вашего собственного комфорта и стиля. Поклонницы неформального стиля зачастую покупают грубые ботинки с высокой шнуровкой. Девушки, которые предпочитают классику, отдают предпочтение сапогам. В цветовой гамме, выбирайте зимнюю обувь в черном или коричневом цвете. Среди материалов, пальму первенства уверенно держат кожа и замша.

8. Шапка

Некоторые девушки не очень жалуют такой головной убор как шапка. Но сегодня встречаются такие оригинальные модели, что трудно отказать себе в удовольствии носить их. Трендовыми считаются однотонные вязаные шапки с помпоном или без него. Подбирая себе шапку на зиму, отдавайте предпочтение таким материалам как кашемир, ангора, шерсть. Такой головной убор будет теплым и уютным.

9. Шарф

Шарф выполняется сразу несколько важных функций. С одной стороны, он отлично защищает от холодов. С другой – является стильным аксессуаром под любую верхнюю одежду. Покупайте вязаные или кашемировые модели, которые универсальны для любого образа и стиля. Такой шарф теплый и, вместе с тем, красивый.

10. Перчатки

Ужасно не комфортно, когда в холодное время года мерзнут руки. Поэтому без пары перчаток не обойтись. Они будут не только отлично греть, но и защитят нежную кожу рук от влияния холода. Перчатки из мохера, меха или шерсти добавят особых, изысканных черт вашему образу.

Из этих 10 универсальных вещей вы с лёгкостью сформируете базовый трендовый зимний гардероб.