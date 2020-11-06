Грациозные рыси и непобедимые львы – новосёлы Экопарка

Самая большая кошка Европы, рысь, и африканские львы. Это - пополнение хищников в Харьковском экопарке. Животные уже прошли карантин и сейчас обживаются в открытых вольерах.

Вот так, грациозно, довольная едой рысь прихорашивается после обеда.

Эти животные, говорят киперы, только на первый взгляд неторопливые и сдержанные. На охоте рысь быстрая и способна прыгать до четырех метров в длину.

А благодаря вот таким кисточкам на ушах - имеет острый слух.

Рыси - хищники, поэтому и рацион – соответствующий

РОМАН СУРОВЦЕВ, заведующий сектором хищников Фельдман экопарка

Рысь съедает где-то 3,5 кг. В основном это тоже говядина, курица, перепелиные яйца, почка, печень. Больше они, конечно, любят курицу

Эти рыси - пара. В будущем, рассказали в экопарке, станут участниками международной программы по сохранению популяции европейской рыси

АЛЕКСЕЙ КОСТЮЧЕНКО, пресс-секретарь Фельдман экопарка

В Карпатах, например, хотят восстановить популяцию. И потомки рыси, которые у нас находятся на содержании, это как резервные копии. При полном исчезновении в природе можно будет заниматься реинтродукцией. То есть возвращением в среду обитания

А эта троица африканских львов, по человеческим меркам, подростки. Среди них - двое самцов и самка. Кто здесь главный, животные между собой еще не выяснили. Скорее всего, предполагают в экопарке, это будет лев с большими гривой. Его в шутку уже прозвали «Ирокез».

РОМАН СУРОВЦЕВ, заведующий сектором хищников Фельдман экопарка

Загоном дичи занимаются самки. А лев охраняет территорию, оплодотворяет и, как бы сказать, следит за порядком

Этим хищникам почти некого бояться. Льва-одиночку может поймать разве что стая гиен. Но эти животные не бывают одинокими, потому что живут большими семейными группами или прайдами, которые могут насчитывать до двадцати животных.