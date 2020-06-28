Греция ослабит карантин с понедельника

В рамках дальнейшего ослабления ограничений, связанных с распространением коронавирус, правительство Греции накануне объявило, что с понедельника снова разрешат проведения концертов и конференций, а также откроют летние лагеря.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Минэкономразвития Греции уточнило восемь "видов экономической деятельности", которые будут восстановлены: летние лагеря, кино - и театральные столовой, конференции и ярмарки, концерты, культурные объединения, кинотеатры, казино и канатные дороги.

Министерство также предупредило, что правила социального дистанцирования и гигиенические рекомендации должны соблюдать, чтобы избежать заражения.

15 июня Греция возобновила работу основных аэропортов в Афинах и Салониках для выполнения международных рейсов и надеется открыть все остальные 1 июля.

В туризме занято около 700 000 людей и он составляет около 20% экономической продукции Греции.