Группа Gorillaz впервые выступит в Украине

28 ноября 2017 г. 15:17
Источник: УНИАН
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Продажа билетов на UPark Festival 2018, где выступят легендарные Gorillaz будет открыта с 30 ноября.
Группа Gorillaz впервые выступит в Киеве в рамках фестиваля UPark Festival, который состоится 25 июля 2018 года.

Хедлайнером фестиваля стала группа Gorillaz, которая вошла в Книгу рекордов Гиннеса как "Самый успешный виртуальный проект".
Gorillaz славятся невероятным световым шоу и спецэффектами на концертах. На фестивале "виртуальная" музыкальная группа с "реальными" музыкантами представит свой последний альбом "Humanz".

Также на одной сцене с легендами сыграют и украинские группы. Однако, кто именно – организаторы пока держат в тайне.
На счету Gorillaz статуэтка Grammy за тот же Feel Good Inc. и рекордные 9 номинаций за другие работы.

За 12 лет они превратились в икону мира поп-музыки, а выпустив в 2010 The Fall, попрощались с ним.

Через 7 лет Gorillaz возвращаются. И их камбэк Billboard и NME называют не иначе, как громким. После своего затишья они вернулись с альбомом Humanz продолжительностью в 16 треков длиной в жанровую жизнь.

Фестиваль U-Park в 2018 году изменит локацию.

Теперь, вместо НСК "Олимпийский" посетители будут отрываться в самом центре столицы возле арки Дружбы народов.

Организаторы уже показали, где именно разместят сцену, фан и VIP-зону.
 

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