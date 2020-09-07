Грузия изменила правила въезда иностранцев: что нужно знать туристам?

07 сентября 2020 г. 18:08
Источник: РБК-Украина
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С 15 сентября в Грузии меняются правила въезда иностранцев в страну. Также правительство страны сократило срок карантина по приезду в Грузию. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Гиорги Гахария, передает "Грузия Online".

Теперь при въезде в Грузию иностранным туристам необходимо предоставить коронавирусный-паспорт - документ о том, что визитер в течение 72 часов до пересечения грузинской границы сдал ПЦР-тест на COVID-19, и его результат был отрицательным.

Нововведение распространяется на граждан тех стран, у кого не было обязательств по прохождению теста, "по принципу взаимности".

Также, срок карантина будет уменьшен с 12 дней до восьми, однако при условии, что повторный тест на коронавирус должен быть сделан еще раз на 12-й день.

 

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