Харьков посетит король украинской поп-музыки MONATIK®

Студенческая столица Харьков славится своими яркими и драйвовыми вечеринками. В город приезжают известные артисты, шоумены и музыкальные группы с мировым именем. В скором времени харьковчан ожидает выступление украинского короля поп-музыки – Монатика. «Love it РИТМ» – новый сингл, с которым артист гастролирует по стране. В период с 21 июля по 20 сентября Дима посетит 10 крупнейших украинских городов, где будет давать яркие и запоминающиеся концерты. В Харькове Monatik будет выступать 1 августа, так что у вас еще полно времени, чтобы организовать выходные накануне мероприятия.

Главное – позаботьтесь о покупке билетов заранее, так как с течением времени цена билетов будет увеличиваться. Сейчас вы еще можете занять самые выгодные места по очень привлекательному ценнику.

Почему стоит пойти на Монатика

Основная причина – килотонны драйва, взрывающие стадион во время выступления артиста. Дима умеет настроить публику на позитивный лад и может похвастать завидной энергичностью. При поверхностном изучении его творчество нельзя назвать серьезным – это яркая, заводная музыка с довольно простыми текстами. В большинство песен вложены довольно простые, но крайне важные для человечества сентенции – любите жизнь, уважайте и цените друг друга, стремитесь к новому и никогда не сдавайтесь.

В июне этого года Монатик давал сольный концерт Love it РИТМ в Киеве, на НСК «Олимпийский» и показал, на что способен. Событие было поистине грандиозным – свободного пространства не было нигде. Прямо посреди выступления артист выехал в центр стадиона навстречу фанатам, и все это сопровождалось грандиозным танцевальным и музыкальным сопровождением. Количество купленных билетов превзошло всеобщие ожидания, и теперь подобное ждет еще 10 украинских городов. Харьков Монатик будет «взрывать» 1 августа, так что у вас еще много времени, чтобы подготовиться к событию и договориться с друзьями о совместном посещении концерта.

Интересные факты о Монатике

Дмитрий – яркая и многогранная личность. Своим примером он доказывает, что нет ничего невозможного. Его путь на вершину был тернист и полон преград, но в итоге артист сумел занять заслуженное почетное место среди звезд шоу-бизнеса. Предлагаем несколько интересных фактов об артисте, которых вы могли не знать:

Дима обожает видеоигры и несколько раз в неделю расслабляется, играя в шутеры и аркады. Несмотря на большое количество денег, артист живет довольно скромно и покупает лишь самое необходимое. Объясняет это тем, что рос в обычной семье среднего класса и знает цену деньгам. Обожает пиццу и не может перед ней устоять, несмотря на то, что соблюдает принципы здорового питания. Обложку для первого альбома Монатик нарисовал собственноручно. Основной жизненный приоритет артиста – семья. Именно поэтому он не любит выносить на общественный суд свою личную жизнь. Это для Димы слишком личное. Увлекается сноубордингом и скейтбордингом.

В общем, Дмитрий является крайне интересной и яркой личностью. Посещение его концерта принесет массу положительных эмоций даже тем, кто далек от поп-музыки.