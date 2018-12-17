Харьковчан предупредили об опасности на замерзших водоемах

17 декабря 2018 г. 16:01
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Специализированная водно-спасательная служба Харькова обращается к харьковчанам с просьбой быть осторожными на водоемах, передает пресс-служба Харьковского горосовета.

«В связи со снижением температуры воздуха водоемы покрылись льдом. Будьте очень осторожны и не выходите на лед – он еще недостаточно крепкий! Не оставляйте детей без присмотра, находясь вблизи водоемов!» - говорится в обращении спасателей.

Напомним, в начале 2017 года в селе Гороховатка Боровского района под лед провалились 2 рыбака.

Мужчин удалось спасти, однако их госпитализировали с диагнозом «переохлаждение».

 

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