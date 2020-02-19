Харьковчан приглашают принять участие в креативном фестивале

Фестиваль креативных индустрий «Create Kharkiv-2020» состоится 11-12 апреля на арт-заводе «Механика. Иная Земля». Как сообщила начальник управления инновационного развития и имиджевых проектов Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Виктория Грецкая-Миргородская, фестиваль является продолжением «Kharkiv Fashion», но уже в новом, расширенном формате.

Так, мероприятие будет включать не только показы коллекций украинских дизайнеров, но и культурную составляющую: выставки работ скульпторов, художников, модельеров, дизайнеров среды, графического дизайна, а также книжную выставку. Кроме того, в рамках «Create Kharkiv-2020» пройдут конкурс креативных проектов, лекции и мастер-классы в сфере креативных индустрий, fashion-показы. Традиционно в эти дни будет работать дизайн-маркет.

«Create Kharkiv 2020» - это первый в Харькове фестиваль креативных индустрий, направлениями которого станут fashion, арт, дизайн и архитектура. Цель этого мероприятия - раскрыть невероятно масштабный и многомерный креативный потенциал Харькова и поддержать талантливую молодежь, которая работает в области творческого развития города», - отметила Виктория Грецкая-Миргородская.

К участию в фестивале приглашаются представители креативной индустрии, бизнеса, эксперты моды и стиля, а также все желающие.