В Харькове проходит выставка вышитых картин

В Харькове проходит выставка вышитых работ «Вдохновение души», сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Мероприятие проходит в информационно-выставочном центре «Бузок» на ул. Сумской, 25.

На выставке представлены работы клуба вышивальщиц «Вдохновение».

«Кто-то любит вышивать крестиком, кто-то выбирает бисер или ленты. Однако любовь к творчеству, интерес попробовать что-то новое объединяет нас. Уже во второй раз в выставке с нами участвует мастер-кукольник Виолетта Солонецкая. Ее работы, сделанные в стиле арт-наив, создают настоящую сказочную атмосферу», - рассказали мастера.

В воскресенье, 12 января, ориентировочно в 14:00 состоится встреча с авторами работ.

Выставка работает до 16 января.

Подробности можно узнать по телефону: 720-15-07.