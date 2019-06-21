Харьковчан приглашают принять участие в забеге в честь Дня беженцев

Как сообщили в пресс-службе горсовета, марафон, посвященный Всемирному дню беженцев, пройдет 22 июня на велотрассе вдоль Белгородского шоссе возле Мемориала Славы.

Марафон будет проходить в рамках всемирной кампании «Два миллиарда километров в безопасности».

По словам организаторов, цель акции - проявить свою гражданскую позицию и продемонстрировать человечность и всестороннюю поддержку беженцам и внутренне перемещенным лицам.

В рамках мероприятия состоится забег на две дистанции: 5 и 10 км. К участию в марафоне приглашаются все желающие, независимо от возраста. Также к мероприятию можно присоединиться в качестве волонтеров.

Победители соревнований получат призы.

Начало забега - в 9:00. Старт - возле Мемориала Славы.