Харьковчан приглашают принять участие в забеге в честь Дня беженцев

21 июня 2019 г. 14:31

Как сообщили в пресс-службе горсовета, марафон, посвященный Всемирному дню беженцев, пройдет 22 июня на велотрассе вдоль Белгородского шоссе возле Мемориала Славы.

Марафон будет проходить в рамках всемирной кампании «Два миллиарда километров в безопасности». 

По словам организаторов, цель акции - проявить свою гражданскую позицию и продемонстрировать человечность и всестороннюю поддержку беженцам и внутренне перемещенным лицам.

В рамках мероприятия состоится забег на две дистанции: 5 и 10 км.  К участию в марафоне приглашаются все желающие, независимо от возраста. Также к мероприятию можно присоединиться в качестве волонтеров.

Победители соревнований получат призы. 

Начало забега - в 9:00. Старт - возле Мемориала Славы.

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