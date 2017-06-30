Харьковчан ждет столичный арт-пикник

Кино и живопись, спорт, здоровый образ жизни, уличное искусство и отдельные мероприятия для детей - этим летом харьковчан ждет уникальная мультидисциплинарная площадка, на которой они смогут не только отдохнуть, но и познакомиться с новыми хобби и увлечениями. Известная телеведущая Слава Фролова представит свой Арт-Пикник. С 2013 года он проводится в Киеве, и уже полюбился столичным жителям, а теперь звезды и мастера приедут в Харьков, чтобы организовать здесь свои ивенты. Площадку для пикника, Слава выбрала без колебаний - Фельдман Экопарк.

Слава Фролова, телеведущая и автор идеи

Когда я пришла сюда и увидела, как большая команда Александра Фельдмана создала уникальный проект для своего города, для горожан, для людей, которые нуждаются в терапии и просто нуждаются в качественном правильном проведении свободного времени, я влюбилась в эту площадку, я влюбилась в этих людей, и тогда я приняла решение - тогда это была только мечта, - сделать совместный проект с этими ребятами на территории Фельдман Экопарк.

Стартует Арт-Пикник в Фельдман Экопарк в начале августа и продлится около двух месяцев.