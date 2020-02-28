На площади в центре Харькова будут праздновать Масленицу

29 февраля и 1 марта на площади Свободы в Харькове состоится концертная программа, посвященная семи дням празднования Масленицы.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Так, в субботу, 29 марта, с 16:00 до 18:00 будет проходить концертная программа под названием «Масленицу семь дней гуляем».

На основной сцене выступит театр народной музыки «Обереги», а также коллективы Индустриального и Киевского районов. Программу посвятят масленичному понедельнику «Встреча», когда гостей приветствуют блинами и оладьями, и масленичному вторнику «Заигрывание», когда парни выбирают невест, а девушки - суженых.

В воскресенье, 1 марта, праздничные гуляния будут продолжаться с 12:00 и до самого вечера.

Начнут концертную программу коллективы Шевченковского района, затем выступят представители Слободского, Московского, Немышлянского, Новобаварского, Холодногорского и Основянского районов. С песнями и танцами они расскажут о среде - самом вкусном дне масленичной недели, о «разгульном» четверге, пятничных вечерницах у тещи и традиционных субботних посиделках у золовки.

Завершат программу «Прощенным Воскресеньем», или «Целовальником», когда в последний день Сырной седмицы, готовясь к Великому посту, нужно было идти к родственникам и соседям и просить прощения за все проступки и нанесенные обиды.

Также возле главной сцены будет работать арт-зона, где пройдут театрализованные интерактивные перформансы «Поляна сказок», «Волшебный лес», «Ледяная страна», «Угощение» и «Этти в городе».

Кроме того, на площади традиционно будут представлены все районы города, которые подготовили на своих площадках различные интерактивы.

Вечером, с 17:45 до 18:00, пройдет дефиле персонажей «Масляная семь дней гуляет», после которого состоится традиционное сожжение чучела Марены и харьковчане попрощаются с зимой.

Сегодня же, 28 февраля, на площади Свободы открылась масленичная ярмарка с блинами и другими угощениями.