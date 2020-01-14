Харьковчанам покажут выставку объемных панно из растений

14 января 2020 г. 13:00
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Открытие выставки объемных панно состоится 16 января в Харьковском художественном музее. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета. 

Заслуженный мастер народного творчества Украины Ольга Литус создала флора-мозаичные объемные панно «Сычи в лесу перекликались».

В работах она использовала 14 видов растений, выращенных в Украине. На каждом семени, каждой косточке растения - трехцветная роспись.

Открытие экспозиции состоится по адресу: ул. Жен-Мироносиц, 9 (выставочный зал музея). Начало - в 16:00.

Выставка будет работать до 16 февраля (ежедневно, кроме вторника, с 10:00 до 17:40).

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