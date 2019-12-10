Харьковчанам проведут лекцию о художнике

Лекция кандидата культурологии Татьяны Власовой о жизненном пути родственника нашей выдающейся землячки Зинаиды Серебряковой пройдет 12 декабря в 17:00. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

По словам организаторов мероприятия, Александр Николаевич Бенуа - редчайшее в своем роде явление в истории русской культуры.

Он был тонким историческим живописцем, прекрасным иллюстратором, одним из крупнейших мастеров театрально-декорационного искусства, глубоким и проникновенным художественным критиком, историком искусства.

За универсальность его художественного дара он был назван «самым пушкинским человеком» за много десятилетий русской культуры».

Вход на лекцию – свободный.