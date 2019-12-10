Харьковчанам проведут лекцию о художнике

10 декабря 2019 г. 12:30
15 просмотров

Лекция кандидата культурологии Татьяны Власовой о жизненном пути родственника нашей выдающейся землячки Зинаиды Серебряковой пройдет 12 декабря в 17:00. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА. 

По словам организаторов мероприятия, Александр Николаевич Бенуа - редчайшее в своем роде явление в истории русской культуры.

Он был тонким историческим живописцем, прекрасным иллюстратором, одним из крупнейших мастеров театрально-декорационного искусства, глубоким и проникновенным художественным критиком, историком искусства.

За универсальность его художественного дара он был назван «самым пушкинским человеком» за много десятилетий русской культуры».

Вход на лекцию – свободный.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.