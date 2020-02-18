Харьковчанам расскажут об истории греческого языка

18 февраля 2020 г. 13:20
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Мероприятие, посвященное Всемирному дню греческого языка и Международному дню родного языка, пройдет 23 февраля в языковом центре «International House» (ул. Маршала Бажанова, 7). Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета. 

Как сообщили организаторы, в рамках встречи расскажут об истории новогреческого языка, а также  родных языков греков Приазовья и Причерноморья   - румейского,  урумского,  понтийского.

Харьковчанам представят стихи и песни на этих языках, а ансамбль «Армония» исполнит танцы греков Понта, Приазовья и Эллады.

Организаторы отметили, что, по оценкам специалистов, из 6700 языков, которые  существуют на планете, большинство находятся под угрозой исчезновения в ближайшее десятилетие, и миссия народов – не допустить этого.

Начало мероприятия - в 14:00. 

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