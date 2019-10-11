 

Харьковчанам расскажут об известном художнике

11 октября 2019 г. 15:56
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Как сообщила пресс-служба ХОГА, в галерее «Мистецтво Слобожанщини» профессор Александр Шило расскажет о знаменитом художнике Илье Репине. 

Мероприятие пройдет 17 октября в 17:00.

В цикле лекций доктора искусствоведения, профессора Александра Шило «Репин: неизвестный художник» будут представлены результаты его исследований, касающихся различных аспектов поэтики и метода художника: приемы театрализации в его искусстве, диалектика «внешней» и «внутренней» позиций в процессе создания образов, свойственная художнику органика творчества. Будут рассмотрены малоизученные, а порой - и вовсе не изученные страницы творчества великого художника.

Вход - свободный.

Справка. Александр Шило - доктор искусствоведения, профессор. Член Ассоциации искусствоведов (1992), Союза художников Украины (1992). Опубликовал более 350 научных и критических работ.

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