Харьковчанам впервые показали золото скифов, найденное летом под Полтавой

От Каменного века до Средневековья. Это выставка-презентация археологических экспедиций студентов и преподавателей университета Каразина. Посетители выставки впервые увидели золотые украшения, найденные в этом году на Бельском городище. Артефакты датированы VI веком до нашей эры.

На выставке в Музее археологии университета Каразина - находки, которые поражают даже опытных археологов. Здесь результаты работы семи экспедиций ученых в Харьковской и Полтавской областях. По мнению Ирины Шрамко, наиболее интересными являются артефакты из урочища Скоробир. Это современная территория Котелевского района Полтавщины. Там археологи работали в августе. Тогда же обнаружили курган с женским погребением. Золотые украшения, найденные там, относятся к VI веку до нашей эры.

Ирина Шрамко, директор Музея археологии ХНУ им. Василия Каразина

Подібні прикраси були виявлені лише в позаминулому столітті, а це ми уперше зафіксували всі знахідки, так як вони були покладені в могилу. І сам головний убор , оці його деталі, можна буде відновити і зробити повну реконструкцію

На территории Бельского городища это первые такие находки. Они очень важны для изучения скифской культуры, говорят ученые. Вещи, найденные в кургане, пролежали там более 2 тысяч 600 лет, рассказывает старший научный сотрудник Станислав Задников. Кроме украшений, есть еще военное снаряжение и посуда.

Станислав Задников, ст. научный сотрудник Музея археологии ХНУ им. Василия Каразина

Було знайдено акінак, кінська збруя, були знайдені війстря стріл, колчан . В іншому углу були знайдені залишки посуди, кам»яне блюдо, залишки шкіряної сумки з застібкою

Возле каждой витрины с экспонатами много посетителей. Люди говорят: поражены, как сохранились утварь и украшения.

Татьяна, посетительница выставки

Я була сама як турист в Більську, і я дуже вражена, що продовжуються ці роботи в цьому напрямку і знаходиться багато артефактів, що нададуть багато інформації нашим археологам про минуле нашої країни

Увидеть все артефакты, найденные харьковскими учеными, можно до 20-го февраля в Музее археологии университета имени Василия Каразина.