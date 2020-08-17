Харьковчане готовятся к Параду вышиванок

17 августа 2020 г. 11:01
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23 августа в День Национального флага в Харькове уже в пятый раз пройдет Парад вышиванок. Об этом сообщили организаторы мероприятия в Facebook.

"Выгуляем" свои вышиванки, создадим вместе разноцветную, невероятную картину из наших национальных оберегов!», - сказано в сообщении.

Парад пройдет от площади Конституции до памятника Тарасу Шевченко. Начало в 18:00.

Всем участникам шествия организаторы рекомендуют быть в защитных масках и с антисептиками.

Также в этот день в 16:30 на площади Конституции будет работать благотворительная ярмарка Харьковского отделения объединения украинок "Яворина". Все полученные средства будут направлены на нужды украинской армии.

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