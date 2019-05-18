Харьковчане предлагают обустроить смотровую площадку на спуске Веснина - петиция

Харьковчане просят городские власти обустроить смотровую площадку на спуске Веснина.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

«Обустроить смотровую площадку на спуске Веснина! Обустроить подъезд к ней», - сказано в тексте петиции, автором которой указан Бараненко Антон.

Сбор подписей за данную инициативу стартовал 15 мая.

На данный момент ее поддержали 60 человек.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.