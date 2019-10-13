 

Харьковчане просят больше туалетов в парке на Новых Домах - петиция

13 октября 2019 г. 12:35
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Харьковчане просят горсовет установить больше туалетов в парке на бульваре Юрьева.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского горсовета.

«На бульваре Юрьева ежедневно гуляет огромное количество людей, в том числе и с детьми. Есть один туалет в плачевном состоянии»,- жалуется автор петиции Дубинец Екатерина Сергеевна.

По мнению харьковчанки, данный парк необходимостью обеспечить  большим количеством туалетов и с условиями для детей.

Сбор подписей под петицией стартовал 9 октября.

На данный момент ее поддержали около двух десятков человек.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.

 

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