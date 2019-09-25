 

Харьковчане просят построить "Домик малыша" в саду Шевченко - петиция

25 сентября 2019 г. 11:01
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Харьковчане просят горсовет построить в саду Шевченко «Домик малыша».

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского горсовета.

В качестве примера автор петиции приводит «Домик малыша» в парке им. Горького.

«Мамы могут в тишине и комфорте поухаживать за детками и снова продолжить прогулку, не возвращаясь домой. Сад им. Шевченко не уступает парку по красоте, было бы здорово, если бы и инфраструктура стала такой же комфортной», - пишет харьковчанка Ольга Юрченко.

По ее мнению, «Домик малыша» в парке Шевченко даст возможность молодым мамам покормить и провести гигиенические процедуры детям и в холодное время года.

Сбор подписей под петицией стартовал сегодня, 25 сентября.

На данный момент петицию пока никто не подписал, однако если в течение 90 дней она наберет 5000 подписей, то ее рассмотрят в горсовете.

 

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