Харьковчане просят установить скамейки возле метро под "Градусником"

Харьковчане предлагают городским властям установить скамейки возле входа в метро "Исторический музей" под знаменитым "Градусником" в центре города.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

"Все любят ждать друзей и просто отдыхать возле метро "Исторический музей", слушая музыку около "Градусника", - пишет автор петиции, отмечая, что при этом люди садятся на парапет метро, а камень, которым он облицован, по ее мнению, может быть холодным.

"Предлагаю установить вдоль дороги скамейки, хотя бы 3-4 - для того, чтобы люди могли отдыхать, не пачкая свою одежду", - пишет харьковчанка.

Сбор подписей под петицией стартовал 23 июля, и на данный момент инициативу поддержали 50 человек.

Если петиция в течение 90 дней наберет не менее 5 тысяч подписей, то ее рассмотрят в горсовете.