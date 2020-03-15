Харьковчане вошли в финал Google Хакатона

Команда ХНУРЭ вошла в число финалистов Google Hash Code 2020, заняв 18 место из 10724.

Об этом сообщили в пресс-службе ХНУРЭ.

В апреле харьковчане будут сражаться за победу в хакатоне в одной из штаб-квартир Google.

Ежегодно во всем мире проходит отборочный онлайн-тур Hash Code — соревнование от Google для всех энтузиастов программирования. Здесь разработчики решают задачи из реальной практики инженеров компании, а лучшие из них отправляются в одну из штаб-квартир Google для участия в финальном раунде.

Победителей ждут слава, денежные призы и очень яркая строчка в резюме.

С 2016 года в Hash Code принимают участие и команды из Украины, чтобы заявить всему миру о своей способности работать на равных с лучшими инженерами мира. В этом году в финал хакатона вышли сразу 4 команды, среди которых есть и харьковчане KhNURE_NRG.

Команды из Харькова уже не раз принимали участие в Hash Code — не зря же наш город второй год подряд признается ведущим IT-хабом Украины.

В этом году харьковчане приготовились всерьез сражаться за титул чемпиона Google. В городе заработало сразу 3 хаба: NIX Hub, OSDB Kharkiv Office и Unit Factory, которые вместе приняли более 300 участников.

Денис , NET-девелопер NIX, участник команды с лучшим результатом в NIX Hub:

“У всех команд была одна задача: максимально оптимизировать процесс регистрации библиотек и выпуска книг, учитывая множество разных факторов. За 10 минут до заморозки мы были пятые по хабу, потом у нас получилось улучшить результат, мы набрали пару миллионов очков и стали первыми.

Спасибо организаторам хаба, которые сделали этот ивент еще круче. Одно дело, когда ты выполняешь конкурсное задание дома, а другое — в компании двух сотен программистов, когда весь воздух пропитан духом соревнования”.

По итогам Hash Code 2020 в финал вышли 4 украинских команды, в том числе одна из Харькова, которые будут бороться за победу в штаб-квартире Google в Дублине 25 апреля.

Всего в Hash Code 2020 участвовало 10724 команд, в числе которых 340 украинских, из них около 70 из Харькова, среди которых сразу несколько команд нашего города вошли в ТОП-500 лучших.