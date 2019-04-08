Харьковчане вышли на субботник

6 апреля во всех районах Харькова прошел общегородской субботник.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, в нем приняли участие представители городского совета, райадминистраций, депутаты, работники коммунальных предприятий, различных учреждений, студенты и горожане.

В частности, в Московском районе в уборке территории приняли участие более 3 тысяч человек, также была задействована 51 единица спецтехники.

В порядок привели более чем 200 объектов Харькова – парк Победы, склоны Китлярчиного яра и Клементьевской балки, зеленые зоны и придомовые территории по Салтовскому шоссе, пр. Тракторостроителей, на улицах Героев Труда, Гвардейцев Широнинцев, Дружбы Народов, Халтурина, Валентиновской, Бучмы и др.

С 91,5 га территории вывезли 352 куб.м мусора.

Участники субботника убрали опавшую листву, снесли 10 мелких аварийных и сухостойных деревьев, вырубили поросль, покрасили более 200 скамеек и 100 урн, 200 элементов малых архитектурных форм и четыре детские площадки на придомовых территориях, очистили фасады 50 жилых домов и 257 опоры от рекламы и наклеек.

Жители частного сектора, которые присоединились к акции, наводили порядок у себя во дворах, красили заборы и вскапывали клумбы для цветов.

В Немышлянском районе на субботник вышли более 2 тысяч 700 человек, в уборке территории было задействовано 35 единиц техники.

Порядок навели в парке «Зустріч», в зеленых зонах Салтовского шоссе, проспектов Льва Ландау, Московского, Петра Григоренко, на улицах Краснодарской и Танкопия, а также на бесхозных территориях по пр. Московскому, 234-238, проезду Коммунальному, 3 и других объектах.

Участники субботника собирали и вывозили опавшую листву и мусор, красили ограждения, скамейки, урны, вазоны, вырубали кустарники и поросль.

В итоге территория общей площадью 52,12 га была приведена в порядок, было вывезено 112 куб. м негабаритного мусора и ликвидировано несколько несанкционированных свалок.

Как отметили в горсовете, всего в общегородском субботнике приняли участие более 20 тысяч человек, в работах было задействовано более 200 единиц техники.