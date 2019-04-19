Харьковчане выйдут на очередной субботник

В субботу, в Харькове состоится очередной субботник.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета, мероприятие пройдет в рамках всеукраинской акции «За чисте довкілля».

Весенняя уборка территории пройдет во всех районах города.

В частности, наводить порядок будут в Журавлевском гидропарке, Саржином яру, на склонах Новоивановского моста, в парке Победы, Карповском саду, в парке «Зустріч» и парке им. Маяковского, на улицах Академика Павлова, Военной, Гимназической набережной и пр.

В нем примут участие работники коммунальных предприятий, районных администраций, сотрудники департаментов и депутаты горсовета.

Также присоединиться к акции могут все желающие.

Напомним, что 6 апреля на общегородской субботник вышли более 20 тысяч человек. Харьковчане убирали опавшую листву и мусор, красили ограждения, детские и спортивные площадки и выполняли другие работы по благоустройству улиц, дворов и парков города.