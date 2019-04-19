Харьковчане выйдут на очередной субботник

19 апреля 2019 г. 11:55
1 просмотр

В субботу, в Харькове состоится очередной субботник.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета, мероприятие пройдет в рамках всеукраинской акции «За чисте довкілля».

Весенняя уборка территории пройдет во всех районах города.

В частности, наводить порядок будут в Журавлевском гидропарке, Саржином яру, на склонах Новоивановского моста, в парке Победы, Карповском саду, в парке «Зустріч» и парке им. Маяковского, на улицах Академика Павлова, Военной, Гимназической набережной  и пр. 

В нем примут участие работники коммунальных предприятий, районных администраций, сотрудники департаментов и депутаты горсовета.

Также присоединиться к акции могут все желающие.

Напомним, что 6 апреля на общегородской субботник вышли более 20 тысяч человек. Харьковчане убирали опавшую листву и мусор, красили ограждения, детские и спортивные площадки и выполняли другие работы по благоустройству улиц, дворов и парков города.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.