Харьковчанин победил в гонках на лыжах с воздушным змеем

Кайтинг - стремительные и опасные гонки на лыжах, которые тянет вперед огромный воздушный змей.

Харьковчанин Дмитрий Яснолобов перепробовал себя во множестве видов спорта, пока стал кайтером. Больше всего парню всегда нравились катание на параплане и лыжный спорт, поэтому он и решил объединить свои увлечения.

Кайтинг быстро набирает популярность в мире, существуют турниры по кайтингу мирового уровня – например, пятичасовое соревнование в Норвегии, в котором и принимал участие Дмитрий. Там он выиграл для Украины серебро.

Дмитрий Яснолобов, кайтер



Это единственные соревнования, на которые приезжают прям со всего мира - бразильцы, австралийцы, новозеландцы, канадцы – ну, в общем, были все. Не все проходят дистанцию, понятно, в прошлом году прошло вообще меньше одного процента - всего лишь трое человек из 350.



Дмитрию на соревнованиях помогал его друг и спонсор - Владимир Яворский. Он - один из директоров фирмы, изготавливающей парапланы и кайты. Говорит, что именно увлечение стихией воздуха свело их с Дмитрием.

Влодимир Яворский, друг Дмитрия



Вообще он на параплане начал летать. Он учился летать на параплане, вот мы и познакомились. Ну не то, чтобы мы в него поверили, он делами своими показывал свои результаты. Были какие-то местные соревнования, много ездили, в том числе и в России, и в другие страны. И участвовал в соревнованиях. Все было постепенно, он не сразу стал занимать первые места



Сами соревнования проходили в холодной и ветреной норвежской тундре в начале апреля - условия очень и очень тяжелые. Дмитрий показывает рваные и потрепанные лыжи, которые и внесли его на вторую турнирную строчку, а потом надевает на себя сложную конструкцию из ремешков, которая позволяет управлять воздушным змеем.

Дмитрий Яснолобов, кайтер



На этот крюк крепятся силовые стропы, то есть так называемый чики-луп - устройство которое позволяет быстро сбросить тягу с кайта, то есть отцепить кайт. Руль сам выглядит как планка - то есть палка карбоновая, где-то 50 сантиметров в ширину, и на концах ее крепятся стропы - стропы управления. Они не тянут, за них просто производится управление.



Дмитрий воспринимает все сложности с юмором. Но когда показывает видео с соревнований, признает, кайты часто сталкиваются в воздухе, а камни под ногами могут запросто переломить лыжи. Но, несмотря на все опасности любимое дело парень бросать не собирается - и даже планирует провести в Харьковской области, близ Хотомли, всемирный турнир по кайтингу. Говорит - главное преимущество этого места в том, что почти никому из участников не понадобятся визы, и обещает собрать здесь всех известных кайтеров мира.