Харьковчанин просит горсовет построить открытый общественный бассейн - петиция

Харьковчанин предложил чиновникам построить в городе открытый общественный бассейн.

Соответствующая петиция об этом накануне появилась на сайте Харьковского горсовета.

Автор петиции упоминает недавно обустроенное озеро в парке Шевченко и сетует, что в нём нельзя искупаться в жару.

«Предлагаю пойти дальше - сделать открытый бассейн в одном из парков, в котором могли бы купаться в жару жители и гости нашего города», - пишет харьковчанин.

Напомним, после открытия озера-фонтана в саду Шевченко, пользуясь отсутствием запрещающих купание в водоеме надписей, некоторые посетители парка прыгают в воду, плавают и просто окунают в него ноги и руки. Однако позже такие надписи все же появились на бортиках фонтана. Но и они, судя по фото и видео, опубликованным в соцсетях, не всегда останавливают нарушителей.

Сбор подписей под петицией о бассейне стартовал сегодня, 29 июля.

Если в течение 90 дней инициатива соберет 5 тысяч подписей, её рассмотрят в горсовете.