 

Харьковчанин просит горсовет запретить выгул собак в саду Шевченко - петиция

05 августа 2019 г. 14:29
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Харьковчанин просит власти разместить в городских парках пакеты для уборки за животными и запретить выгул собак в саду Шевченко.

Соответствующая петиция появилась на сайте Харьковского городского совета.

«Считаю, что в Саду Шевченко выгул собак должен быть запрещен, т.к. это главный центральный парк города. Поэтому 
1. Прошу запретить выгул собак в Саду Шевченко 
2. Прошу установить столбы с пакетами для уборки за животными во всех остальных парках города, в т.ч. в спальных районах» - пишет автор петиции.

Сбор подписей под инициативой стартовал сегодня, 5 августа.

Если данная петиция наберет 5000 подписей в течение 90 дней, то её рассмотрят в горсовете.

 

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