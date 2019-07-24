Харьковчанин просит сделать центр Харькова пешеходным на выходных - петиция

Сделать центр города пешеходным на выходных просит харьковчанин городские власти.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

По мнению автора петиции, такая мера будет дополнительно мотивировать харьковчан выйти из дома и посмотреть на город.

«Можно перекрывать улицу на выходных хотя бы от площади Конституции до площади Свободы и дать людям прогуляться спокойно без всех этих машин, полюбоваться городом, это снизит как загазованность центра города, так и даст дополнительный туристический потенциал», - считает харьковчанин.

Сбор подписей под петицией стартовал 23 июля.

На данный момент ее поддержали около 90 человек.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.