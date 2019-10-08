 

Харьковчанин требует запретить конные прогулки по улицам города - петиция

08 октября 2019 г. 11:11
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Харьковчанин требует от городских властей запретить конные прогулки на территории города.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

Автор петиции жалуется на наличие лошадиного навоза на городских тротуарах.

«Считаю это неприемлемым для Харькова, это не хорошо с точки зрения эстетической и с точки зрения имиджа города», - пишет харьковчанин.

Он отмечает, что, по его мнению, лошади являются достаточно опасными животными, и прогулки по тротуарам города вместе с горожанами неуместны и небезопасны.

Сбор подписей под петицией стартовал 7 октября, на данный момент ее поддержали 5 человек.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.

 

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